Жители Башкирии смогут наблюдать в ночном небе сближение двух планет

«Эти планеты и Луна будут видны на утреннем небе невысоко над южным горизонтом. 12 мая они восходят за три часа до восхода Солнца - в два часа ночи, появляясь над горизонтом почти одновременно - с разницей 2-3 минуты, и видны будут до тех пор, пока не растают в лучах Солнца», – пояснили в планетарии