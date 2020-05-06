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Жители Башкирии смогут наблюдать в ночном небе сближение двух планет

6 мая 2020, 08:11
Фото: Уфимский планетарий
В уфимском планетарии рассказали о редком явлении, которое произойдет в скором времени.

По информации пресс-службы планетария, в ночном небе 12 и 13 мая появится убывающая луна, которая пройдет со скоростью 13 градусов в сутки неподалеку от самых больших планет – Сатурна и Юпитера.

Сообщается, что наблюдать необычное небесное явление уфимца смогут ближе к утру – в 4 часа ночи.

«Эти планеты и Луна будут видны на утреннем небе невысоко над южным горизонтом. 12 мая они восходят за три часа до восхода Солнца - в два часа ночи, появляясь над горизонтом почти одновременно - с разницей 2-3 минуты, и видны будут до тех пор, пока не растают в лучах Солнца», – пояснили в планетарии

Что касается 13 мая, то там Луна появится на 40 минут позже Сатурна и Юпитера. 12 мая наблюдать Луну можно будет справа от планет, то 13 – слева.

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#Новости#Планетарий#Алия Фатхиева#Общество
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