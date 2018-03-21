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В уфимском планетарии рассказали о наступлении магнитных бурь
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В уфимском планетарии рассказали о наступлении магнитных бурь

Сегодня, 09:45Общество
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