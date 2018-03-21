В уфимском планетарии рассказали о наступлении магнитных бурь

Первая такая буря состоялась 18 марта, в момент вхождения Земли в плотный плазменный поток, вторая ожидается 22 марта и третья— 26 марта 2018 года. После этого магнитные возмущения должны сойти на нет.

В целом, прохождение Земли через потоки солнечного ветра такой ширины не является исключительным событием и часто наблюдается вблизи минимума солнечной активности. Это связано с тем, что в минимуме солнечного цикла существенно ослабляется магнитное поле Солнца, и оно частично утрачивает свои способности по удержанию солнечной плазмы вблизи поверхности звезды. В результате, заметно вырастает скорость и плотность убегающих от Солнца потоков вещества, которые и образуют солнечный ветер. Несколько таких продолжительных серий геомагнитных возмущений наблюдалось в прошлом, 2017 году, на стадии перехода в солнечный минимум.