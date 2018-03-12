Уфимцы смогут посмотреть на солнце в планетарии 18 марта

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Уфимский планетарий подготовил праздничную программу в Международный день планетариев.
18 марта Уфимский планетарий приглашает всех желающих отпраздновать Международный день планетариев, сообщили на сайте учреждения.
В день выборов президента РФ в звездном зале планетария будет показано шесть программ, четыре из которых – полнокупольные. В фойе планетария для детей пройдут викторины и игры.
Также с 14:00 до 16:00 можно будет посмотреть в телескоп на Солнце, если погода будет ясной. Телескопы, как обычно, будут установлены на площади перед планетарием.
В 19:15 в звездном зале уфимцы смогут узнать, какие технологии и оборудование использует современный планетарий, как создаются и демонстрируются программы. Ну и, конечно же, на встрече будут продемонстрированы образцы классических и полнокупольных программ.
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