Уфимцы смогут посмотреть на солнце в планетарии 18 марта

18 марта Уфимский планетарий приглашает всех желающих отпраздновать Международный день планетариев, сообщили на сайте учреждения.

В день выборов президента РФ в звездном зале планетария будет показано шесть программ, четыре из которых – полнокупольные. В фойе планетария для детей пройдут викторины и игры.

Также с 14:00 до 16:00 можно будет посмотреть в телескоп на Солнце, если погода будет ясной. Телескопы, как обычно, будут установлены на площади перед планетарием.