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Глава Башкирии трогательно поздравил 103-летнего ветерана

6 мая 2020, 12:14
Фото: страница главы Башкирии
Радий Хабиров пожелал ветерану здоровья и бодрости.

О необычном жителе Башкирии, который отметил уже 101 год со дня рождения рассказал на своей странице руководитель региона Радий Хабиров.

Он сообщил, что Низамутдин Вахитов – ветеран Великой Отечественной войны и прошел ее от 1941 до 1945 года.

«Был на волосок от смерти в Польше, когда под пулями фашистов в ледяной воде Одера возводил переправу для танков. Много наших бойцов полегло тогда, но техника прошла. А когда, наконец, взяли Берлин, Низамутдин Бадретдинович, залечив ранения, долго работал в колхозе. Вырастил и воспитал пятерых детей. Последние 20 лет был имамом в родной деревне».

Глава отметил, что от души желает ветерану оставаться таким же крепким и бодрым!

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