Работники культуры Башкирии продолжают обучение в рамках проекта «Творческие люди»

В прошлом году такой возможностью воспользовались более 350 работников из образовательных учреждений сферы культуры. Обучение проходит в дистанционной форме в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров сферы культуры, созданных на базе ведущих образовательных организаций высшего образования России.