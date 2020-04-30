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Posted 30 апреля 2020, 07:58

Published 30 апреля 2020, 07:58

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

Работники культуры Башкирии продолжают обучение в рамках проекта «Творческие люди»

Работники культуры Башкирии продолжают обучение в рамках проекта «Творческие люди»

30 апреля 2020, 07:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Проект «Творческие люди» нацпроекта «Культура», утвержденного майским указом Владимира Путина, стартовал в Башкирии еще в 2019 году.

По проекту работники сферы культуры РБ проходят обучение, в том числе и дистанционное, по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации.

В прошлом году такой возможностью воспользовались более 350 работников из образовательных учреждений сферы культуры. Обучение проходит в дистанционной форме в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров сферы культуры, созданных на базе ведущих образовательных организаций высшего образования России.

В этом году дистанционное обучение возобновилось в апреле. На данный момент работники музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений и театрально-концертных организаций РБ проходят обучение в Центрах Санкт-Петербургского государственного института культуры, Кемеровского государственного института культуры, Российского института театрального искусства — ГИТИС, Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова и др.

— Это уникальный проект, который получает у работников сферы культуры РБ самые положительные и восторженные отзывы. Уровень образования — высочайший, ведь обучение проводят педагоги из самых престижных образовательных учреждений страны, — считает директор РУМЦ Минкультуры РБ Лариса Марешова.

Всего в 2020 году в рамках нацпроекта на базе пяти разных Центров обучатся 683 работника сферы культуры республики.

#Андрей Королев#Культура#Касается каждого#Новости
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