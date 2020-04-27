В Башкирии в больнице на границе сообщили о вспышке коронавируса

Напомним, на сегодняшний день в Башкирии по состоянию на утро 27 апреля зарегистрировано 570 случаев (+43 за минувшие сутки) заболевания коронавирусом на территории республики. На текущий момент выписано 72 пациентов (за выходные выздоровело 12 человек). Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано.