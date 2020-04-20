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Posted 20 апреля 2020, 08:01

Published 20 апреля 2020, 08:01

Modified 17 октября 2022, 20:25

Updated 17 октября 2022, 20:25

В Башкирии двоих мужчин нашли задохнувшимися в колодце

В Башкирии двоих мужчин нашли задохнувшимися в колодце

20 апреля 2020, 08:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Следственный комитет Башкирии сообщил об обнаружении тел погибших в Уфе.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили, что в настоящий момент по факту обнаружения тел двоих мужчина в канализационном колодце началась доследственная проверка.

Предварительно известно, что 19 апреля 19-летний мужчина спустился в канализационный колодец, где стал задыхаться, тогда ему на помощь пришел второй мужчина, спустился вниз, но потерял сознание.

Пострадавших вытащили на поверхность и попытались спасти, но оба скончались на месте происшествия. В настоящее время следователи осмотрели колодец, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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