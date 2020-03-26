На границе с Башкирией взорвался многоквартирный дом, двое погибли
26 марта, 21:11ПроисшествияТатьяна МайороваФото: vk.com
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ЧП произошло в жилой пятиэтажке в городе Магнитогорске.
Сегодня, 26 марта, случилось серьезное ЧП в одном из многоквартирных жилых домов в Магнитогорске. Подробности передал ТАСС, сославшись на свой источник в экстренных службах.
По уточненным данным, имел место взрыв газа в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного дома. Огонь быстро охватил четыре квартиры на втором и третьем этажах.
Пока известно о двух погибших, тела которых были найдены на месте пожарища.
Пожарные вывели из опасной зоны 11человек.
Обстоятельства происшедшего выясняются.
Напомним, похожее ЧП случилось в Магнитогорске 31 декабря 2018 года.Тогда жертвами взрыва бытового газа стали 39 человек.
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