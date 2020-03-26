На границе с Башкирией взорвался многоквартирный дом, двое погибли

Сегодня, 26 марта, случилось серьезное ЧП в одном из многоквартирных жилых домов в Магнитогорске. Подробности передал ТАСС, сославшись на свой источник в экстренных службах.

По уточненным данным, имел место взрыв газа в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного дома. Огонь быстро охватил четыре квартиры на втором и третьем этажах.

Пока известно о двух погибших, тела которых были найдены на месте пожарища.

Пожарные вывели из опасной зоны 11человек.

Обстоятельства происшедшего выясняются.