Фото: flickr.com
В Китае девять человек погибли в ДТП с тягачом
13 апреля, 14:37Происшествия
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В провинции Фуцзянь (Китай) тягач врезался сразу в несколько жилых домов. Погибли девять человек.
Это произошло утром 13 апреля, информирует газета «Известия».
Авария случилась в уезде Лоюань, на автотрассе №104. У тягача отказали тормоза во время спуска. В результате грузовой автомобиль вылетел с трассы и врезался в частные дома.
Водитель грузовика оказался в числе погибших. Ещё восемь человек пострадали. Все они в данный момент находятся медучреждении.
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