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Posted 10 апреля 2020, 10:47

Published 10 апреля 2020, 10:47

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

Следком Башкирии напомнил про наказание за распространение фейков о коронавирусе

Следком Башкирии напомнил про наказание за распространение фейков о коронавирусе

10 апреля 2020, 10:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В ведомстве проинформировали еще раз, что уголовная ответственность наступила 1 апреля 2020 года.

В Следственном комитете сообщили, изменения коснулись распространения ложной информации об обстоятельствах, которые угрожают жизни и безопасности жителей России, а также о мерах, связанны с обеспечением безопасности населения.

В ведомстве сообщили, что за заведомо ложную информацию суд может назначить наказание до 700 тысяч рублей и до 360 часов обязательных работ или год исправительных работ.

Предусмотрены, по данным следователей, также и более суровые санкции, в случае если ложная ифнормация повлекла за собой причинение вреда здоровью человека.

«В этом случае виновному грозит штраф от полутора до двух миллионов рублей, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок», – сообщили в Следкоме.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Карантин
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