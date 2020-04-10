Главврач РКБ в Уфе сообщила, когда появился «нулевой пациент» с коронавирусом

Напомним, что за считанные дни выяснилось, что именно Республиканская клиническая больница стала очагом заражения коронавирусом в Башкирии. Уже у девяти врачей РКБ официально зарегистрировали COVID-19, у 170 человек первоначальный результат также положительный, всего 40 человек госпитализированы с диагнозом новой коронавирусной инфекции.

Врачи РКБ ранее в СМИ и социальных сетях не раз заявляли о том, что руководство больницы знало о неизвестной вспышке пневмонии в больнице, но действий в связи с этим никаких не предпринимало.

«Надо понимать, что РКБ — это место, куда стекаются самые основные неясные случаи заболевания. У всех больных мы брали мазки на определение вида гриппа, чтобы определить, какой характер был. У нас бывают сложные пациенты, в том числе из соседних регионов — Пермского края, Челябинской области. Что касается нулевого пациента — сейчас уже сложно отследить, когда именно он был, но. По всей вероятности, был именно в феврале или январе», — прокомментировала Эльза Сыртланова.