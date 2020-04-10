Стали известны результаты проверки на коронавирус в роддоме РКБ в Уфе
10 апреля, 14:58ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Об этом сообщили на ежедневном брифинге.
Сегодня, 10 апреля, на ежедневном брифинге в минздраве глава ведомства Максим Забелин сообщил результаты проверки на коронавирус, проведенной в роддоме при РКБ имени Куватова.
- Анализы, взятые у персонала, а также у всех пациентов, включая младенцев, показали, что в роддоме коронавирусной инфекции нет, - уточнил Максим Забелин.
В связи с этим сейчас все пациенты из роддома будут выписаны, там проведут дезинфекцию, после которой роддом вновь сможет работать в штатном режиме.
Напомним, по последним данным, после введения карантина в РКБ по результатам анализов было выявлено 170 сомнительных анализов на коронавирус, требующих подтверждения в Роспотребнадзоре.
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