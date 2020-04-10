Стали известны результаты проверки на коронавирус в роддоме РКБ в Уфе

Сегодня, 10 апреля, на ежедневном брифинге в минздраве глава ведомства Максим Забелин сообщил результаты проверки на коронавирус, проведенной в роддоме при РКБ имени Куватова.

- Анализы, взятые у персонала, а также у всех пациентов, включая младенцев, показали, что в роддоме коронавирусной инфекции нет, - уточнил Максим Забелин.

В связи с этим сейчас все пациенты из роддома будут выписаны, там проведут дезинфекцию, после которой роддом вновь сможет работать в штатном режиме.