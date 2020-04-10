В Башкирии 209 человек находятся в стационарах с подозрением на коронавирус
10 апреля, 14:15ОбществоМинзаля АскароваФото: pexels.com
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Из них 12 – дети, сообщили в Минздраве Башкирии.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В Башкирии 209 человек находятся в больницах республики с подозрением на коронавирус. Из них 12 человек – несовершеннолетние. Такие данные привел Минздрав Башкирии на сегодняшнем брифинге.
Напомним, сегодня министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил о росте подтвержденных случаев коронавируса в два раза. Если вчера их количество было 22, то сегодня – 40.
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