Как выйти из дома в Башкирии: справки с работы аналогичны пластиковым пропускам

По словам чиновника, 31 марта был утвержден порядок выдачи специальных пропусков. Согласно документу, если предприятие не приостанавливается на период полной самоизоляции, то работодатель обязан выдать сотруднику справку с печатью и подписью руководителя для возможности передвигаться по городу на работу и с работы. 6 апреля был утвержден новый указ, определивший порядок выдачи пропусков. При этом бумажные справки, которые до этого момента были выданы работодателем, продолжают действовать до следующих изменений в указе.