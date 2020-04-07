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Как выйти из дома в Башкирии: справки с работы аналогичны пластиковым пропускам

7 апреля 2020, 11:41
Фото: Администрация Уфы / youtube
Об этом сообщил вице-мэр Николай Фадеев на оперативке в городской администрации.

По словам чиновника, 31 марта был утвержден порядок выдачи специальных пропусков. Согласно документу, если предприятие не приостанавливается на период полной самоизоляции, то работодатель обязан выдать сотруднику справку с печатью и подписью руководителя для возможности передвигаться по городу на работу и с работы. 6 апреля был утвержден новый указ, определивший порядок выдачи пропусков. При этом бумажные справки, которые до этого момента были выданы работодателем, продолжают действовать до следующих изменений в указе.

— Если ранее предприятия выдавало справку, то теперь, согласно указу, необходимость в бумажной справке отсутствует и предприятие должно изготавливать пластиковую карту, — добавил Николай Фадеев, порекомендовав работодателям тщательно изучить актуальную нормативно-правовую базу, которая действует сейчас на территории республики.

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