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В Башкирии советуют избегать столпотворения при оплате комуслуг

6 апреля 2020, 07:47
Фото: pixabay.com
«И носить маски», отметили на сегодняшнем брифинге.

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил жителей Башкирии избегать столпотворения при оплате коммунальных услуг. Напомним, дата оплаты комуслуг начинается с 10 апреля.

— Придут-то платить кто — пожилые люди. И мы все там их перезаражаем. Поэтому прошу обратить особое внимание именно в этот период. Мы точно всех там перезаражаем, — выразил беспокойство глава региона.

Радий Хабиров убедительно попросил сотрудников банков и почтовых отделений организовать безопасную дистанцию между людьми, носить маски и дезинфицировать поверхности. «Иначе мы там поймаем одну из самых страшных проблем на данный момент», — подчеркнул он.

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