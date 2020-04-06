В Башкирии советуют избегать столпотворения при оплате комуслуг

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил жителей Башкирии избегать столпотворения при оплате коммунальных услуг. Напомним, дата оплаты комуслуг начинается с 10 апреля.
— Придут-то платить кто — пожилые люди. И мы все там их перезаражаем. Поэтому прошу обратить особое внимание именно в этот период. Мы точно всех там перезаражаем, — выразил беспокойство глава региона.
Радий Хабиров убедительно попросил сотрудников банков и почтовых отделений организовать безопасную дистанцию между людьми, носить маски и дезинфицировать поверхности. «Иначе мы там поймаем одну из самых страшных проблем на данный момент», — подчеркнул он.