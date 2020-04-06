В период самоизоляции в Башкирии жители устроили концерт на балконе

Жители дома в Октябрьском устроили настоящий концерт на балконе, чтобы поднять настроение себе и окружающим. Для своей задумки они вытащили на улицу микрофоны и колонки. В репертуаре были любимые многими композиции Васили Фаттаховой.

Очевидно, что задумка авторов концерта удалась. Под песню «Туган як» местные начали заметно шире улыбаться, и в какой-то момент пустились в пляс.

Автор видео прокомментировал, что несмотря на то, что все на улице, режим самоизоляции никто не нарушал, ведь все это находится на расстоянии 100 метров от дома, и между танцующими не менее полутора метров.