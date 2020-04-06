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В Башкирии отказали в возможности удаленно «перекрепиться» в другую поликлинику

6 апреля 2020, 09:26
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Об этом сообщили в Минздраве Башкирии.

В Башкирии по-прежнему нельзя удаленно менять поликлинику, к которой прикреплен пациент. Для этого, как и прежде, необходимо ехать на место и заполнять заявление и анкету. Об этом рассказали в Минздраве Башкирии, отвечая на вопросы жителей.

Тем не менее, создание такой возможности в порядке исключения на время карантина облегчило было бы жизнь больных больших городов республики. Часть людей, прикрепленные в другом конце города, с наступлением самоизоляции предпочитают перекрепиться в поликлинику поближе к месту фактического жительства.

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