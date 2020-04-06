В Башкирии отказали в возможности удаленно «перекрепиться» в другую поликлинику

В Башкирии по-прежнему нельзя удаленно менять поликлинику, к которой прикреплен пациент. Для этого, как и прежде, необходимо ехать на место и заполнять заявление и анкету. Об этом рассказали в Минздраве Башкирии, отвечая на вопросы жителей.
Тем не менее, создание такой возможности в порядке исключения на время карантина облегчило было бы жизнь больных больших городов республики. Часть людей, прикрепленные в другом конце города, с наступлением самоизоляции предпочитают перекрепиться в поликлинику поближе к месту фактического жительства.