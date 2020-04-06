В Башкирии 103 человека находятся в стационарах с подозрением на вирус

В Башкирии 103 человека находятся в стационарах с подозрением на коронавирус. Из них 12 человек – несовершеннолетние.

- Им проводится необходимая диагностика, в том чсиле лабораторная, и лечение, в соответствии с принятыми стандартами и методическими рекомендациями, - сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.