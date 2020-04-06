В Башкирии 103 человека находятся в стационарах с подозрением на вирус
6 апреля, 14:14ОбществоМинзаля АскароваФото: pexels.com
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Из них 12 – несовершеннолетние, сообщили в Минздраве Башкирии.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В Башкирии 103 человека находятся в стационарах с подозрением на коронавирус. Из них 12 человек – несовершеннолетние.
- Им проводится необходимая диагностика, в том чсиле лабораторная, и лечение, в соответствии с принятыми стандартами и методическими рекомендациями, - сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.
Напомним, в Башкирии новых случаев заражения не выявлено. Пока их число – 10 человек. Из них четверо выздоровели. Один из них выписан сегодня. Состояние заболевших пациентов стабильное и ближе к удовлетворительному.
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