Центры занятости в Башкирии начнут работать удаленно

Министр также заявила, что проблем с трудоустройством граждан возникать не должно, и на рынке достаточно вакансий. Линара Иванова озвучила, что получить консультацию по вопросам трудового законодательства моэно по телефону 8-800-707-88-41. Узнать о мерах поддержки по телефонам: 8(347)282-46-81, 8(347)282-07-19, 8(347)282-40-35, а зарегистрироваться в центрах занятости населения и выплат пособий по безработице по телефону 8(347)218-07-07.