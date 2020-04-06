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Центры занятости в Башкирии начнут работать удаленно

6 апреля 2020, 10:23
Фото: Медиахолдинг1Mi
Об этом сообщила на оперативном совещании министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова

По ее словам, пока что всплеска безработицы на рынке труда не наблюдается, но есть понимание того, что «ситуация тревожная».

«Мы остановили прием людей, которые хотят зарегистрироваться в качестве безработных. С этой недели наши центры занятости приступают к работе в дистанционном режиме», – заявила Ленара Иванова. Позвонить, по ее словам, можно по телефону 8(347)218-07-07.

Министр также заявила, что проблем с трудоустройством граждан возникать не должно, и на рынке достаточно вакансий. Линара Иванова озвучила, что получить консультацию по вопросам трудового законодательства моэно по телефону 8-800-707-88-41. Узнать о мерах поддержки по телефонам: 8(347)282-46-81, 8(347)282-07-19, 8(347)282-40-35, а зарегистрироваться в центрах занятости населения и выплат пособий по безработице по телефону 8(347)218-07-07.

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