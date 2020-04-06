В Башкирии новых случаев заболевания коронавирусом не найдено

По официальным опубликованным данным в России за последние сутки зарегистрировано 954 случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 49 регионах, число выздоровевших пациентов возросло до 406.

В Башкирии новых случаев заболевания нет. Напомним, что всего в республике в данный момент зарегистрировано 10 заболевших, четверых уже выписали, на госпитализации остались шестеро. С подозрением по состоянию на 5 апреля в стационарах республики находятся 89 человек, среди них 12 детей. Все они ждут результатов анализов.