В Башкирии новых случаев заболевания коронавирусом не найдено
6 апреля, 13:05ОбществоАлия ФатхиеваФото: Mkset.ru
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СтопКоронавирус.рф обновил данные по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
По официальным опубликованным данным в России за последние сутки зарегистрировано 954 случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 49 регионах, число выздоровевших пациентов возросло до 406.
В Башкирии новых случаев заболевания нет. Напомним, что всего в республике в данный момент зарегистрировано 10 заболевших, четверых уже выписали, на госпитализации остались шестеро. С подозрением по состоянию на 5 апреля в стационарах республики находятся 89 человек, среди них 12 детей. Все они ждут результатов анализов.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 6343 случаев коронавирусной инфекции в 80 регионах. За весь период умерло пациентов с коронавирусом - 47.
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