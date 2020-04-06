Как купить квартиру в Уфе, не выходя из дома?

- Несмотря на режим самоизоляции, мы видим высокую активность по сделкам с недвижимостью в связи с нестабильностью рубля. Большинство людей, которые планировали покупку жилья начинают ускорять выход на сделку, пока цена квадратного метра и ипотечные ставки не пошли вверх. Для того, чтобы защитить наших клиентов и сотрудников мы перевели всех на удалённый режим работы. Наши специалисты в режиме онлайн решают задачи по бронированию, оформлению сделок, выпуску электронной цифровой подписи и подаче на электронную регистрацию в Росреестр. Если раньше эта услуга была востребована преимущественно у покупателей из других регионов, то сегодня ей активно пользуются и жители нашего города. Благодаря режиму онлайн все желающие могут купить квартиру в Уфе, не выходя из своего дома. Но если у вас вдруг возникнут вопросы, которые вы можете решить только при личном присутствии, для вас открыт офис продаж в ЖК «Уфимский Кремль», - рассказала Наталья Всесвятская, PR-менеджер ГК «Первый Трест».