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Глава Башкирии раскритиковал школьные сухпайки

6 апреля 2020, 12:23
Фото: Медиахолдинг1Mi
Радий Хабиров попросил увеличить в наборах долю башкирской продукции.

Руководитель региона на оперативном совещании сначала похвалил состав сухих пайков для школьников, имеющих право на льготное школьное питание.

«Там все с толком: и гречка, и сахар, и подсолнечное масло, - отметил он. - Но почему почти ничего нет из республики? Мы же масло подсолнечное производим. А печенье - из Московской области… У нас что, печенье не пекут? Да на каждом шагу», – возмутился глава.

Вопрос поставки школьного питания Радий Хабиров поручил проработать с местными производителями. Он заявил, что наверняка предприятия готовы снизить цену, лишь бы обеспечить себе стабильный сбыт продукции.

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