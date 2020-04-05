«Не шуми!»: В Башкирии мужчина избил соседа за лишний шум в квартире

Напомним, башкирские депутаты хотят запретить шумный ремонт в дневные часы. Кроме того, гражданам будет запрещено слушать громкую музыку с 7 утра до 11 вечера. Парламентарии также рассмотрели размеры штрафов для нарушителей всех этих правил: для физлиц — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, для должностных — от 3 до 5 тыс., для юрлиц — от 10 до 15 тыс. рублей