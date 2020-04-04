Врачам Башкирии подарили много зеркал, но нужны еще пижамы, посуда, обувь и крем

Она объяснила, для чего нужны вещи. Уточним, что речь идет не о медоборудовании и медикаментах, а об одежде, обуви и других предметах обихода, на которые средства из регионального и федерального бюджета не выделялись, однако без таких вещей тоже не обойтись.