На федеральном сайте опубликована неверная статистика о коронавирусе в Башкирии

Сегодня, 4 апреля, на сайте стопкоронавирус.рф была опубликована некорректная информация о ситуации с распространением коронавируса в Башкирии. В частности, там указано, что из медучреждений выписались пять человек. вылечившихся от коронавируса.

На самом деле, таких выписавшихся пациентов в Башкирии пока три. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Корректная информация передана в Москву и должна быть исправлена на федеральном сайте.

По последним данным, всего в Башкирии было выявлено 10 случаев заражения коронавирусом, трое выписаны, семь человек все еще находятся под наблюдением врачей, Их состояние удовлетворительное.

На контроле с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в стационарах республики состоят 85 человек, среди них 12 детей. Все они ждут результатов анализов.