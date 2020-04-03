Первый пациент из Приморья скончался от вызванной коронавирусом пневмонии

Он написал об этом в своем профиле Instagram, сообщает газета «Известия» 3 апреля.

По словам Кожемяко, умерший пациент был госпитализирован с пневмонией 23 марта. Медики делали все возможное для спасения мужчины, однако тот скончался. Тесты на коронавирус показали положительный результат.