Первый пациент из Приморья скончался от вызванной коронавирусом пневмонии
3 апреля, 22:04ОбществоФото: flickr.com
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Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил о первой смерти пациента с положительным тестом на коронавирус COVID-19.
Он написал об этом в своем профиле Instagram, сообщает газета «Известия» 3 апреля.
По словам Кожемяко, умерший пациент был госпитализирован с пневмонией 23 марта. Медики делали все возможное для спасения мужчины, однако тот скончался. Тесты на коронавирус показали положительный результат.
Глава региона выразил свои соболезнования родственникам погибшего.
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