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В поликлиниках Башкирии сделали два входа — для больных и здоровых пациентов

4 апреля 2020, 09:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Об этом сообщила замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова на ежедневном брифинге Министерства здравоохранения РБ.

— Все медицинские организации республики сделали два входа: один для здоровых людей, другой для тех кто обращается по заболеваемости, в том числе с признаками респираторных заболеваний. Мы убедительно просим не приходить тех, у кого есть температура. Но самочувствие бывает нормальным, а обращаются по другому поводу — поэтому у нас установлены блокпосты — специальные входные фильтры. Там есть антисептик, термометрия и обязательно спрашивают, был ли посетитель за пределами России за последние 14 дней, прибыл ли он из другого субъекта России, где за последние 14 дней были зарегистрированы случаи заражения, — подчеркнула Ирина Кононова.

Замминистра подчеркнула, что это нововведение коснулось взрослых поликлиник, детские — «так работали всегда, просто сейчас усилены фильтры на входе».

— Все нормально протекающие беременности продолжают наблюдаться в женских консультациях по мере необходимости, — добавила Ирина Кононова.

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