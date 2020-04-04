Неделя в Башкирии: коронавирус - не напасть, как бы в самоизоляции не пропасть

Неделю с 30 марта по 3 апреля вправе можно считать исторической в новейшей истории республики. Башкирия впервые перешла на режим полной самоизоляции (не путать с карантином!) в связи с пандемией коронавируса в мире, введены ограничительные меры по продаже спиртного (в минпромторге в связи с этим боятся роста социального напряжения), полиция начала составлять протоколы на всех, кто нарушил режим и вышел из дома без уважительной на то причины и пропуска на руках (минимальный размер штрафа – 15 тысяч рублей).

Владимир Путин на этой неделе продлил домашний карантин без объявления карантина на месяц с «сохранением зарплаты» и тоже, по сути, произнес историческую речь, крайне негативно встреченную простыми россиянами. Одним словом, дожить бы до мая. С деньгами, здоровьем и работой.

Широко обсуждаемой и критикуемой стала новость о том, как глава Ермолаевского сельсовета Куюргазинского района вместе со своей супругой скрыли свою поездку в Доминикану и пренебрегли режимом самоизоляции. Отягчающим стал и тот факт, что жена безответственного чиновника - врач, которая успела несколько раз выйти на работу. Молодого руководителя заставили уволиться в тот же день.

Кстати о наших чиновниках. Все члены правительства республики проверились на коронавирус. Прекрасные новости – все они здоровы и готовы работать во имя наших благ и дальше.

Алан Марзаев сел в кресло главы госкомтранса республики после того, как Радий Хабиров уволили с этого поста Тимура Мухаметьянова, безуспешно пытающегося продвинуть идею внедрения турникетов в башкирских автобусах и планировавшего построить в Уфе «интеллектуальную систему слежения транспорта» за 1,5 миллиарда рублей. Ну, не получилось, бывает.

Наш корреспондент на этой неделе пообщался с австралийским консультантом по налоговому законодательству, которая переехала в Сидней из Уфы. О коронавирусе, карантине, бизнесе, правах. Особенно обратите внимание на выплаты гражданам, которые обещало австралийское государство. Можете достать платочки и поплакать, глядя на изображение молодого кенгуру.

Трудно это принять, но все же – в минсельхозе планируют отменить все сабантуи в этом году. Впрочем, пока, действительно, «не до них», как выразился глава ведомства. Вопрос с празднованием 75-летия Великой Победы, впрочем, пока еще остается открытым…

Кстати о Победе и наших героях. На этой неделе легендарный генерал Минигали Шаймуратов был посмертно награжден звездой Героя России. Справедливость восторжествовала.

В Башкирии на этой неделе решили изменить срок весеннего призыва. Но не отменить его. Всех новобранцев будут тестировать на коронавирус, а потом посадят на карантин на две недели.

Тем временем в минздраве республики, специалисты которого, невзирая на выходные, ежедневно проводят брифинги об эпидемиологической ситуации в республике, сообщили, что в регионе появятся новые тест-системы.

В связи с пандемией, ослаблением рубля и множеством других причин, тысячи жителей Башкирии рискуют в самое ближайшее время остаться без работы. Проблему уже обсуждают в правительстве республики и, скажем мы вам прямо, оптимизма пока слова чиновников не внушают. Большой материал об этом вышел на Медикорсети на этой неделе.

Еще одна пугающая цифра – из-за коронавируса более 30% компаний малого и среднего бизнеса в республике могут разориться.

И футболистам ФК «Уфа» досталось – им уже урезали зарплату.

Кризис вообще коснулся всех – замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова на этой неделе неожиданно объявила о том, что примет в дар в министерство…ведра, зеркала, перчатки, одноразовую посуду.

Пик заражений коронавирусом власти ожидают в Сибае – здесь в одном из мясных павильонов местного рынка мужчина с подтвержденной инфекцией вышел на работу после поездки в ОАЭ. Известно уже как минимум о двух случаях заражения.

«Сидим дома без дома!» - так назвали свой флешмоб уфимцы, которые годами не могут добиться своего жилья от «БашИнвестДома».

Уже на следующей неделе школьники Башкирии переходят на дистанционное обучение. Насколько наши образовательные учреждения готовы к этому – выясняла Медиакорсеть.

Более трехсот жителей Башкирии остались за границей из-за полной отмены авиарейсов. Их судьба должна решиться в ближайшее время.

Ну и напоследок вновь о штрафах. Впервые в нашей стране, буквально на следующие сутки после введения поправок в административный кодекс по нарушению санитарных норм, 33-летнего уфимца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. Подвыпивший молодой человек поздно вечером решил перепарковать свое авто и не смог назвать патрульным полицейским более убедительную причину выхода из дома. Юристы и правозащитники напомнили о правах граждан и Конституции, глава республики – о режиме самоизоляции, чиновники мэрии Уфы – о неотвратимости штрафов.

Несмотря на то, что штраф уфимцу оплатили сотрудники агентства «Башинформ», они, тем не менее, едва ли прекратятся. Все последние новости о количестве выздоровевших, заболевших и госпитализированных в связи с пандемией - здесь.

Поэтому все же советуем вам пока сидеть дома.