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В Башкирии изменят указ о сопровождении малышей и пожилых при госпитализации

4 апреля 2020, 09:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Об этом сообщила замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова на брифинге ведомства.

— Мы направили свои предложения по изменению указа — он сейчас дорабатывается в региональном штабе, в том числе — по вопросам сопровождения маленьких пациентов законными представителями при выписке или госпитализации, а также пожилых людей, которым требуется помощь родственников. Эти вопросы мы постарались предусмотреть, но окончательный проект указа мы пока еще не видели, — отметила Ирина Кононова.

Также она прокомментировала вопрос по уходу за пожилыми пациентами и лицам, осуществляющим уход за ними:

— Мы призываем родственников написать простую гражданскую доверенность без нотариального заверения. Для тех, кто привлекается со стороны, должны быть заключены договоры — к сожалению, в обычной жизни мы этого не делаем, но это нарушение наших гражданских отношений.

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