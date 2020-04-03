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Глава госкомтранса Башкирии уточнил, можно ли сейчас платить за проезд наличными

3 апреля 2020, 09:47
Фото: Mkset.ru
Об этом говорилось на ежедневном брифинге сегодня.

Сегодня, 3 апреля, на ежедневном брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом в Башкирии, председатель госкомтранса республики Алан Марзаев дал ответы на многочисленные вопросы пассажиров общественного транспорта о том, можно ли рассчитываться в нынешней ситуации наличными деньгами за проезд.

- Мы не можем установить запрет на прием наличных денег за проезд. Можем только обратиться к гражданам с призывом лучше использовать для этого транспортные и иные пластиковые карты, - пояснил Алан Марзаев.

Он заверил, что весь пассажирский транспорт сейчас тщательно обрабатывается дезинфицирующими средствами. Водители и кондукторы проинструктированы о правилах соблюдения санитарных норм в условиях угрозы коронавирусной инфекции.

Напомним, по последним данным, в стационарах Башкирии находятся семь пациентов, зараженных коронавирусом, три человека выписаны как вылечившиеся. Еще 102 человека госпитализированы с подозрением на заражение коронавирусом. Среди них 14 детей. Они ждут результатов анализов.

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