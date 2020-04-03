Глава госкомтранса Башкирии уточнил, можно ли сейчас платить за проезд наличными

Сегодня, 3 апреля, на ежедневном брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом в Башкирии, председатель госкомтранса республики Алан Марзаев дал ответы на многочисленные вопросы пассажиров общественного транспорта о том, можно ли рассчитываться в нынешней ситуации наличными деньгами за проезд.