В Башкирии задумались над тем, чтобы сделать санатории более доступными

Напомним, в последнее время деятельность санаториев действительно сопровождается скандалами. Так, бывший директор санатория «Красноусольский» лишился должности после того, как стало известно о его намерении приобрести баян ценой в 700 тысяч рублей. Произошла также смена руководства в санатории «Радуга».