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В Башкирии задумались над тем, чтобы сделать санатории более доступными

10 марта 2020, 06:52
Фото: Mkset.ru
Данный вопрос обсуждался на оперативке в правительстве республики.

Сегодня, 10 марта, на оперативном совещании правительстве Башкирии, глава региона Радий Хабиров сообщил о том, что подписал распоряжение о создании специальной рабочей группы по развитию санаторно-курортных организаций в республике.

Рабочую группу возглавил заместитель руководителя администрации главы Башкирии Ринат Баширов.

Радий Хабиров объяснил свое решение тем, что, по его мнению, механизм государственного управления санаториями республики несколько утрачен.

К тому же, жалобы на дороговизну путевок также заставили искать методы сделать посещение санаториев республики более доступным для населения.

Совещания в режиме видеоконференций по этой теме отныне должны проводиться каждый понедельник.

Напомним, в последнее время деятельность санаториев действительно сопровождается скандалами. Так, бывший директор санатория «Красноусольский» лишился должности после того, как стало известно о его намерении приобрести баян ценой в 700 тысяч рублей. Произошла также смена руководства в санатории «Радуга».

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#Новости#Санаторий#Татьяна Майорова,#Общество
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