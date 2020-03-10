В Башкирии задумались над тем, чтобы сделать санатории более доступными

Сегодня, 10 марта, на оперативном совещании правительстве Башкирии, глава региона Радий Хабиров сообщил о том, что подписал распоряжение о создании специальной рабочей группы по развитию санаторно-курортных организаций в республике.
Рабочую группу возглавил заместитель руководителя администрации главы Башкирии Ринат Баширов.
Радий Хабиров объяснил свое решение тем, что, по его мнению, механизм государственного управления санаториями республики несколько утрачен.
К тому же, жалобы на дороговизну путевок также заставили искать методы сделать посещение санаториев республики более доступным для населения.
Совещания в режиме видеоконференций по этой теме отныне должны проводиться каждый понедельник.
Напомним, в последнее время деятельность санаториев действительно сопровождается скандалами. Так, бывший директор санатория «Красноусольский» лишился должности после того, как стало известно о его намерении приобрести баян ценой в 700 тысяч рублей. Произошла также смена руководства в санатории «Радуга».