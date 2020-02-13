Реконструкцией санатория «Салют» в Уфе займется фирма с штатом из восьми человек

На портале госзакупок появилась информация об итогах аукциона на определение подрядчика реконструкции бывшего уфимского детского санатория «Салют», который является государственной собственностью и находится в стадии ликвидации как юрлицо с декабря прошлого года.

Напомним, на его базе должен быть создан детский реабилитационный центр.

Победителем тендера объявлена уфимская строительная компания «А-Строй». Этому событию предшествовала проверка ФАС, проведенная по жалобе одного из участников госзакупки — алтайской компании «К-Строй». По данным РБК Уфа, автор жалобы заявил, в частности, что в конкурсной документации отсутствовала в полном объеме проектно-сметная часть. Однако после изучения данных на сайте госзакупок ФАС посчитал доводы заявителя необоснованными.

Известно, что в тендере участвовали шесть строительных компаний, заявки четырех удовлетворили требования заказчика. Стартовая цена была 239,9 млн рублей. Победитель тендера снизил цену почти на 20% — до 191,9 млн рублей.

По уточненным данным, начать строительство первой очереди нового центра для детей с ограниченными возможностями здоровья планируется уже в феврале и завершить на ней работы к октябрю текущего года. Работы финансируются из республиканского бюджета.