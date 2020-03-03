Санаторий «Красноусольский» в Башкирии возглавил бывший помощник управделами главы РБ

Сегодня, 3 марта, стало известно, что новым директором санатория «Красноусольский» назначен Евгений Волков, который до недавнего времени работал помощником управляющего делами главы республики.

Примечательно, что в трудовой биографии Волкова нет страниц, связанных с управлением учреждениями здравоохранения, но его принадлежность к команде Хабирова, вероятно, компенсирует этот небольшой недостаток.

Свою трудовую деятельность он начал после службы в армии еще в 2011 году аппаратчиком цеха на Стерлитамакском нефтехимическом заводе. Через три года Евгений стал заместителем директора «Центра деловых решений». Потом работал заведующим хозяйственно-эксплуатационного участка отдела культуры администрации Стерлитамака, был замдиректора Центра обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Красногорск. С 2018 года начал рабботать помощником Управляющего делами главы Башкирии.