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Минздрав Башкирии потратит 135 миллионов рублей на закупку оборудования

9 марта 2020, 12:21
Фото: pixabay.com
Новые аппараты поставят в больницы Уфы и республики.

Министерство здравоохранения Башкирии закупит оборудование для больниц Уфы и республики. Всего на эти цели из бюджета выделено 135 миллионов рублей. Документация аукциона опубликована на сайте госзакупок.

В госконтрактах указано, что минздрав закупит один томограф не дороже 65 миллионов рублей и восемь рентгенографических комплексов за 80 миллионов рублей. При этом оборудование должно быть произведено не ранее 2019 года. Согласно данным базы СПАРК, томограф поступит в уфимскую городскую больницу №21, а комплексы отправят в медучреждения Красноусольска, Благовещенска, Учалов, Ишимбая, Краснокамска, Мелеуза, Мраково и детской больницы Стерлитамака.

Аукцион назначен на 23 марта 2020 года. Сейчас продолжается прием заявок.

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#Новости#Карина Мамаева#Экономика
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