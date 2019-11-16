Для «Скорой помощи» Башкирии закупят 25 новых машин
Вчера, 09:14ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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На это будут затрачены 72,5 миллиона рублей.
Новые машины «Скорой помощи» в скором времени появятся в распоряжении медиков Уфы, Салавата, Нефтекамска, Стерлитамака и Октябрьского. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ».
Планируется, что конкурс на поставку спецтехники пройдет в конце ноября текущего года, а сама поставка машин произойдет до 15 декабря. Стоимость обновления техники – порядка 72,5 миллиона рублей.
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