Для «Скорой помощи» Башкирии закупят 25 новых машин

Новые машины «Скорой помощи» в скором времени появятся в распоряжении медиков Уфы, Салавата, Нефтекамска, Стерлитамака и Октябрьского. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ».

Планируется, что конкурс на поставку спецтехники пройдет в конце ноября текущего года, а сама поставка машин произойдет до 15 декабря. Стоимость обновления техники – порядка 72,5 миллиона рублей.