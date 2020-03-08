Минздрав РБ закупит реагенты на 41 млн рублей для выявления ВИЧ и инфекций

Конечные получатели — Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, шесть городских больниц в Белебее, Бирске, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате, Стерлитамаке и одна районная в селе Малояз Салаватского района. Заявки можно подавать до 18 марта, аукцион проведут 23 марта 2020 года.

Начальная цена контракта — 40,7 млн руб., на оплату товара направят средства регионального бюджета. Как сообщает РБК-Уфа со ссылкой на Минздрав РБ, закупка является плановой, речь идет о выявлении ВИЧ и гепатита. Оценка риска этих заболеваний в режиме реального времени — технология достаточно новая для республики, при этом обладает явными преимуществами с точки зрения оперативности и возможностей для формирования информационной базы.