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Posted 6 марта 2020, 12:11

Published 6 марта 2020, 12:11

Modified 17 октября 2022, 20:36

Updated 17 октября 2022, 20:36

В Уфе покажут спектакль по книге «Бабай всея Руси» о Муртазе Рахимове

В Уфе покажут спектакль по книге «Бабай всея Руси» о Муртазе Рахимове

6 марта 2020, 12:11
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Премьера одноименной постановки частного профессионального театра «THE Театр» намечена на 25 марта.

Жанр постановки определен как «/комедия/боевик/драма», история ведется от имени молодого и целеустремленного пиарщика, водоворот событий вокруг которого остро напоминает исторические обстоятельства прошлого десятилетия одного из регионов страны.

— Основой для сюжета стала одноименная повесть. В ярком и легком формате стенд-ап мы расскажем историю, произошедшую в республике «вечнозеленых помидоров». Перспективный медиаменеджер в погоне за успехом претерпевает ситуации, драматизм которых влияет на судьбы не только отдельно взятых людей, но и в целом на атмосферу политических влияний отдельно взятого региона. В постановке мы постарались не только передать фарс происходящего, а воссоздать характерные черты новейшей истории страны. Готов ли главный герой ради славы изменить своим настоящим жизненным принципам — мы узнаем в ходе спектакля, — поделилась режиссер-постановщик Алсу Галина.

По словам создателей проекта, спектакль имеет полные шансы стать одним из знаковых и неоднозначных событий в культурной жизни города, поскольку обращение к исходному литературному материалу сквозь призму авторского взгляда отражает современные хроники Башкирии.

Спектакль покажут в зале Колизео «Тинькофф-Холла». Подробности по телефону 8(927)3481834, билеты в кассах города.

Напомним, эскиз спектакля был презентован осенью прошлого года на лаборатории Центра драматургии и режиссуры РБ.

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#Андрей Королев#Культура#Новости#Театр
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