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Posted 6 марта 2020, 04:19

Published 6 марта 2020, 04:19

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

В Башкирии хотят продать Мелеузовский сахарный завод

В Башкирии хотят продать Мелеузовский сахарный завод

6 марта 2020, 04:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Власти республики видят три варианта развития сценария.

Министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов сообщил, что компания «Продемикс» намерена продать Мелеузовский сахарный завод за 300 млн рублей. Решение связывают с падением цен на сахар в России, в результате чего производство на предприятии было заморожено в начале года.

По словам главы ведомства, если не будет найден новый покупатель, то завод закроют. В настоящий момент, по данным «РБК-Уфа», власти рассматривают три варианта решения проблемы.

В первом случае предприятие остается у компании, а аграрии увеличат посевы сахарной свеклы, чтобы разгрузить завод. Во втором завод закрывают и рассматривают как производственную площадку, корнеплоды будут сдавать на других сахарных предприятиях Башкирии. В третьем случае завод профинансирует крупный инвестор.

В настоящий момент сотрудников Мелеузовского предприятия переведут на Чишминский и Раевский сахарные заводы.

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#Экономика#Новости#Завод
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