В Башкирии планируют построить завод роботизированных автомоек

О запуске нового производства стало известно на инвестиционном часе в Доме республики. Радий Хабиров принял решение поддержать компанию из Стерлитамака, которая создает завод по изготовлению станков с ЧПУ и роботизированных автомоечных комплексов.

В пресс-службе правительства сообщили, что такая продукция востребована не только в России, но и за границей.