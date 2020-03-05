В Башкирии планируют построить завод роботизированных автомоек
5 марта, 18:37ОбществоАлия ФатхиеваФото: Курултай Башкирии
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Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал проект местного инвестора.
О запуске нового производства стало известно на инвестиционном часе в Доме республики. Радий Хабиров принял решение поддержать компанию из Стерлитамака, которая создает завод по изготовлению станков с ЧПУ и роботизированных автомоечных комплексов.
В пресс-службе правительства сообщили, что такая продукция востребована не только в России, но и за границей.
Руководитель региона отметил, что регион заинтересован в местных инициативах и с готовностью поддержал компанию.
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