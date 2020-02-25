В России могут закрыть крупнейшие сахарные заводы

Он отметил, что предприятия с суммарной мощностью 150 тысяч тонн не смогут работать в 2020-2021 годах, сообщает газета «Известия» .

Бодин отметил, что за последние три года цены на сахар упали более чем в полтора раза. Это не позволяет сохранять рентабельность работы крупных заводов. Цена на сахар снизилась из-за того, что его запас не был распродан и образовались излишки.