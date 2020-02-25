В России могут закрыть крупнейшие сахарные заводы

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По словам председателя правления Андрея Бодина, в РФ могут закрыться несколько самых крупных заводов по производству сахара. Причина - в том, что производство данного продукта превышает его спрос.
Он отметил, что предприятия с суммарной мощностью 150 тысяч тонн не смогут работать в 2020-2021 годах, сообщает газета «Известия».
Бодин отметил, что за последние три года цены на сахар упали более чем в полтора раза. Это не позволяет сохранять рентабельность работы крупных заводов. Цена на сахар снизилась из-за того, что его запас не был распродан и образовались излишки.
Под угрозой закрытия оказались Товарковский сахарный завод (Тульская область), Нурлатский сахарный завод (Татарстан), Мелеузовский сахарный завод (Башкирия).
По мнению Бодина, руководители заводов должны повышать эффективность производства, а сельское хозяйство - постепенно уменьшать посевы сахарной свеклы.
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