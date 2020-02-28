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Posted 28 февраля 2020, 08:22

Published 28 февраля 2020, 08:22

Modified 17 октября 2022, 20:30

Updated 17 октября 2022, 20:30

В Башкирии учредили новую награду для отцов

В Башкирии учредили новую награду для отцов

28 февраля 2020, 08:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Общественная награда «Отцовская доблесть» будет вручаться в День Отца в России.

В Башкирии Общественная палата 27 февраля учредила награду «Отцовская доблесть», которая будет вручаться в рамках второго этапа Концепции семейной политики РБ на период до 2025 года.

Отмечается, что вознаграждение могут получить отцы, который проживают в Башкирии более пяти лет и у которых есть гражданство Российской Федерации. «Отцовскую доблесть» могут также получить мужчины, который усыновили более пяти лет назад детей-сирот, а также те, кто потерял детей во время военных действий или во время защиты Отечества.

Цель этой награды – укрепит институт отцовства, семейных ценностей. Ходатайство можно подать в Общественный совет от лица коллективов предприятий, на которых трудится претендент. Заявки принимаются до 15 апреля, комиссия рассмотрит кандидатуры до 15 мая, итоги озвучат 24 июня 2020 года в связи с Празднованием Дня отца в России.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Награда
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