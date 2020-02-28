В Башкирии учредили новую награду для отцов

Отмечается, что вознаграждение могут получить отцы, который проживают в Башкирии более пяти лет и у которых есть гражданство Российской Федерации. «Отцовскую доблесть» могут также получить мужчины, который усыновили более пяти лет назад детей-сирот, а также те, кто потерял детей во время военных действий или во время защиты Отечества.