На долгую память: в Башкирии волонтеры подарили фронтовику дубликаты пропавших наград

В селе Бакалы всю жизнь прожил фронтовик Павел Федорович Вербин. У этого человека славная биография — во время войны прошел с боями половины России, освобождал Сталинград, Будапешт, Вену. После войны много работал, растил детей.

При этом, как выяснилось, многие годы душу Павла Федоровича точила глубокая печаль из-за пропавших боевых наград. По его словам, как-то раз на параде лет 30 или даже более назад какой-то хулиган толкнул его, сорвал с пиджака несколько медалей и скрылся. Так его и не нашли.

Возможно, медали пропали и по другой причине, но выяснять её и бередить душевные раны ветерана по прошествии множества лет вряд ли стоит.

Так или иначе, но остался с тех пор Павел Федорович без своих заработанных потом и кровью медалей, одни только удостоверения в шкафу сохранились.

О своей печали Павел Федорович поведал навестившим его молодым ребятам из группы «Волонтеры Победы».

— Мы посоветовались с ребятами и решили помочь Павлу Федоровичу. Подлинные награды с серийными номерами мы, к сожалению, найти уже не сможем. Но мы купили ему дубликаты медалей, их можно заказать в военторге, — рассказал Медиакорсети активист группы «Волонтеры Победы» из города Октябрьского Александр Юдин.

Деньги на приобретение наград дал его единомышленник — Ринат Чубараев. Пока ребята приобрели дубликаты только двух медалей для Павла Федоровича — «За оборону Сталинграда» и «За отвагу» и привезли их фронтовику 2 февраля в день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Павел Федорович был очень растроган, угостил дорогих гостей чаем. Сразу пристегнул медали на свой китель, который надевает только по торжественным случаям.

Ребята намерены в ближайшее время приобрести для ветерана дубликаты других пропавших наград — медалей «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За Победу над Германией» и еще одну медаль «За Отвагу» (их у фронтовика было две). — То, что для ветеранов боевые награды — это не просто красивые значки, становится сразу понятно, стоит только с ними поговорить, послушать, с каким волнением они вспоминают военные годы, — поделился эмоциями Ринат Чубараев. — В Башкирии их осталось чуть больше тысячи человек, сделать их преклонные годы радостнее и комфортнее мы считаем своим долгом. Помогаем чем можем.

Кстати, Павел Федорович, несмотря на свой солидный возраст, ведет вполне активный образ жизни.

— Мы уговариваем сейчас его принять участие в Параде Победы на Красной площади, надеемся, что согласится, — говорит Александр Юдин. — Как раз успеем к маю найти дубликаты всех его боевых медалей.

Напомним, на этой неделе глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в правительстве республики обратился к главам муниципалитетов с настоятельной просьбой проверить. В каких условиях проживают ветераны войны. Те временем по всей Башкирии начались церемонии вручения им юбилейных медалей к 75-летию Дня Победы.

Летопись Победы

Волонтеры опубликовали в соцсетях найденные архивные щаписи о награждении Павла Вербина медалями «За отвагу»:

«Награжден медалью „За отвагу“ за то, что он в боях за деревни Твердохлебова и Расковка 17–18 декабря 1942 года лично уничтожил 5 немцев, под сильным пулеметным огнем противника поднял взвод минометчиков в атаку и первым вошел в деревню Твердохлебова».