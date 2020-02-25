В Башкирии наградили орденом учительницу, которая с ножевым ранением спасала детей

Во время торжественного собрания к Дню защитника Отечества глава Башкирии Радий Хабиров вручил ордена Шаймуратова трем нашим землякам, проявившим мужество и героизм в критических ситуациях.

Наиболее памятной для многих стала история, происшедшая в апреле 2018 года в школе в Стерлитамаке, тогда старшеклассник, который решил отомстить ровесникам, пришел в класс, ударил ножом учительницу информатики и одноклассницу и поджог кабинет. Раненная учительница Екатерина Першина смогла открыть дверь класса и выпустить школьников из горящего кабинета. Еще тогда шла речь о том, что девушка заслуживает награды, но до реального награждения дело дошло только теперь.

Орден Шаймуратова также вручили почтальону из Межгорья Эльвире Шаяхметовой, которая вывела во время пожара из задымленного корпуса более 20 человек, включая тяжелобольного старика и семерых детей.

Третьим высокую награду получил 96-летний фронтовик Кашшаф Самигуллин, отмеченный таким образом за его подвиги во время Великой Отечественной войны.