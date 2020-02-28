Башкирия вошла в пилотный проект по запуску электронного родового сертификата

Специалисты минтруда пояснили, что по новым правилам сертификат будет переведен в электронную форму, что позволит полностью исключить участие женщины в процессе передачи информации. В ходе информационного обмена женская консультация сообщит необходимые сведения в ФСС о постановке на учет и наблюдении будущей мамы, в свою очередь, роддом уведомит ФСС о том, что состоялись роды, а детская поликлиника проинформирует о постановке ребенка на учет в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев. В соответствии с информацией, поступившей через межведомственное взаимодействие в Единую информационную систему Фонда социального страхования, Фонд оплатит медицинским организациям услуги, оказанные женщинам в период беременности, родов и наблюдения ребенка в течение первого года жизни.