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Posted 28 февраля 2020, 03:55

Published 28 февраля 2020, 03:55

Modified 17 октября 2022, 20:30

Updated 17 октября 2022, 20:30

Башкирия вошла в пилотный проект по запуску электронного родового сертификата

Башкирия вошла в пилотный проект по запуску электронного родового сертификата

28 февраля 2020, 03:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Это нововведение будет активно способствовать реализации в стране национального проекта «Демография».

Минздрав России, Минтруд России и Фонд социального страхования уже в ближайшее время запустят новый пилотный проект — электронные родовые сертификаты, которые избавят женщин от необходимости самостоятельно предоставлять сертификат в различные медицинские учреждения в бумажном виде.

В Министерстве труда и социальной защиты РФ рассказали, что сейчас по родовому сертификату Фонд соцстрахования России оплачивает медицинские услуги, предоставленные будущим мамам женскими консультациями в период беременности, родильными домами и перинатальными центрами в период родов и послеродовый период, а также детскими поликлиниками в период наблюдения новорожденного в первый год жизни. При этом женщины должны сами предоставить родовые сертификаты в бумажном виде в различные медицинские учреждения.

Специалисты минтруда пояснили, что по новым правилам сертификат будет переведен в электронную форму, что позволит полностью исключить участие женщины в процессе передачи информации. В ходе информационного обмена женская консультация сообщит необходимые сведения в ФСС о постановке на учет и наблюдении будущей мамы, в свою очередь, роддом уведомит ФСС о том, что состоялись роды, а детская поликлиника проинформирует о постановке ребенка на учет в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев. В соответствии с информацией, поступившей через межведомственное взаимодействие в Единую информационную систему Фонда социального страхования, Фонд оплатит медицинским организациям услуги, оказанные женщинам в период беременности, родов и наблюдения ребенка в течение первого года жизни.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил, что электронные родовые сертификаты — очередной шаг к тому, чтобы «цифра» облегчила жизнь простого человека, поскольку женщине больше не надо будет соблюдать бюрократические формальности, она лишь будет приходить в медицинские организации за получением необходимых ей и ее ребенку услуг.

Глава Минтруда России Антон Котяков рассказал, что пилотный проект будет проведен в 2020 году в 8 регионах: Астраханской, Белгородской, Калининградской, Липецкой, Тамбовской, Ульяновской областях, а также в Башкирии и Ямало-Ненецком автономном округе. Он подчеркнул, что в дальнейшем проект будет распространен на все субъекты России. Эта работа проводится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Здравоохранение
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