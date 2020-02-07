Женщину из Уфы осудили за сбор коммерческих сведений

В Кировском районном суде Уфы вынесен приговор в отношении бывшего директора организации. 40-летнюю женщину обвиняют в даче взятки (ч. 1 ст. 291 УК РФ) и собирании сведений, которые составляют банковскую и коммерческую тайну (ч. 1 ст. 183 УК РФ).
Как удалось выяснить в суде, предприниматель в период с 2017 по 2018 передала налоговому инспектору взятки на общую сумму в 65 тысяч рублей. В свою очередь он обещал бездействие в отношении ряда юридических лиц, а также предоставлял ей выписки по банковским счетам конкурентов.
Суд ей назначил наказание в виде 550 тысяч рублей.