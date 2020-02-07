mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Женщину из Уфы осудили за сбор коммерческих сведений

7 февраля 2020, 07:27
Фото: Медиахолдинг1Mi
Уфимку также осудили за дачу взятки.

В Кировском районном суде Уфы вынесен приговор в отношении бывшего директора организации. 40-летнюю женщину обвиняют в даче взятки (ч. 1 ст. 291 УК РФ) и собирании сведений, которые составляют банковскую и коммерческую тайну (ч. 1 ст. 183 УК РФ).

Как удалось выяснить в суде, предприниматель в период с 2017 по 2018 передала налоговому инспектору взятки на общую сумму в 65 тысяч рублей. В свою очередь он обещал бездействие в отношении ряда юридических лиц, а также предоставлял ей выписки по банковским счетам конкурентов.

Суд ей назначил наказание в виде 550 тысяч рублей.

Материалы по теме
Крупного чиновника в правительстве Башкирии обвиняют во взяткеВ Башкирии трех сотрудников Ростехнадзора осудят за взятку в 150 тысяч рублей В Уфе педагога факультета математики БашГУ поймали на взятке от 12 студентов
#Новости#Решение суда#Суд#Алия Фатхиева#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48