Женщину из Уфы осудили за сбор коммерческих сведений

Как удалось выяснить в суде, предприниматель в период с 2017 по 2018 передала налоговому инспектору взятки на общую сумму в 65 тысяч рублей. В свою очередь он обещал бездействие в отношении ряда юридических лиц, а также предоставлял ей выписки по банковским счетам конкурентов.