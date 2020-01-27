В Уфе педагога факультета математики БашГУ поймали на взятке от 12 студентов
Деньги за положительные оценки на экзаменах без проверки знаний она получала от старосты учебной группы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
По данным Медиакорсети, речь идет о преподавательнице факультета математики и информационных технологий.
Следствие установило, что женщина в течение всего января через старосту одной из учебных групп получила взятку в размере 24,5 тысяч рублей от 12 студентов. За эту сумму студенты планировали получить положительные оценки за экзамен, при этом без всякой проверки знаний со стороны преподавателя дисциплины. В зависимости от оценки, взятка за экзамен составляла от 1 до 3-х тысяч рублей.
Женщину поймали с поличным. Ей предъявили обвинение, вину она уже признала. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.