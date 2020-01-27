В Уфе педагога факультета математики БашГУ поймали на взятке от 12 студентов

Следствие установило, что женщина в течение всего января через старосту одной из учебных групп получила взятку в размере 24,5 тысяч рублей от 12 студентов. За эту сумму студенты планировали получить положительные оценки за экзамен, при этом без всякой проверки знаний со стороны преподавателя дисциплины. В зависимости от оценки, взятка за экзамен составляла от 1 до 3-х тысяч рублей.