Оптимизация не повод: почему жители Башкирии беспокоятся о судьбе небольшой больницы

В интернете активно идет сбор подписей под петицией за сохранение участковой больницы в селе Чураево Мишкинского района. За 5дней обращение подписали свыше 700 человек.
- Так нельзя! Большое село: много стариков, много детей. Как такое может быть? – прокомментировала петицию москвичка Татьяна Кадиева.
К сожалению, еще как может.
Медиакорсеть разбиралась в ситуации.
Несчастье лечиться дома
Из петиции следует, что после закрытия больницы могут лишиться работы 30 человек врачей и другого медперсонала
Население села Чураево насчитывает 996 человек, расстояние до ближайшей больницы в городе Бирске - 25 км.
- Но самое важное в другом - закрытие больницы оставит без квалифицированной медицинской помощи вместе с чураевцами жителей целого округа: деревень Баймурзино, Букленды, Новокильметево, Тигирменево, Курманаево, Сосновка, Большесухоязово и ещё 20 (!) других. Общее население жителей, ранее прикреплённых к участковой больнице в Чураево, превышает 8000 человек. При этом расстояние до самой далекой деревни от райцентра – села Мишкино достигает 80 км., - считает автор письма, подписавшийся как Иван Романов.
По его мнению, цель закрытия понятна - сократить бюджетные расходы, переложив затраты на заботу о здоровье местных жителей на их собственные плечи, ведь они после закрытия больницы будут вынуждены ездить на лечение в Бирск или Мишкино за свой счёт.
- Ничем другим, кроме как геноцидом собственного народа такие мероприятия назвать нельзя! С трудом можно представить бабушек в возрасте седьмого и восьмого десятка лет, стоящих в ожидании автобуса на необорудованной остановке в селе Чураево. И в зимнюю стужу, и в летний зной, - описываются мрачные перспективы в петиции.
Закрытие больницы в Чураево автор петиции сравнивает с последним гвоздем, который недальновидные власти вбивают в крышку гроба некогда процветавшего села, центра притяжения жителей окрестных деревень.
- Через три-четыре года вместо села останутся только покосившиеся дома и поредевшие заборы. Вы говорите, что молодёжь (в том числе молодые врачи) не едет работать в село? А куда она пойдёт, если последние очаги цивилизации власть своими руками выкорчевывает из села?
– пытается автор спорить с чиновниками, принявшими решение о закрытии.
«Недействительная, недостоверная»
Главный врач чураевской краевой (участковой) больницы Олег Семенов, к которому мы обратились за разъяснениями, опроверг информацию, опубликованную в петиции, назвав ее «недействительной, недостоверной». По его словам, речь идет о реструктуризации больницы, а не о ее закрытии.
- Во-первых, никто никого увольнять не собирается. Чураевская участковая больница реструктуризируется в Чураевскую амбулаторию. Грубо говоря, пациентов перестанут тут кормить и оставлять на ночь, будет дневной стационар. Но это не значит, что им не окажут срочную медицинскую помощь.
К врачебной амбулатории у нас прикреплены 5 117 человек, - уточнил Олег Семенов. - Да, обеспокоенность людей понять можно – не все могут себе позволить добраться из села в больницу Мишкино, тем более в Уфу: у кого-то нет машины, часть маршрутов не всегда доступна.
Однако, по мнению главврача, рассуждать в данном случае необходимо, в первую очередь, с точки зрения оказания квалифицированной медицинской помощи населению.
- Если больной попадает к нам в больницу, согласно законодательству, мы должны его полностью обследовать: назначить ФГС, УЗИ, рентген, флюорографию и т.д. В то же время, что касается лечения при наших возможностях мы можем снять лишь симптоматику, болевой синдром. Более серьезное лечение оказать мы не в состоянии, - убеждает главврач. По его словам, еженедельно, по понедельникам, средам и пятницам в Чураевскую больницу приезжают целый ряд врачей из Мишкино.
Оптимизация ради оптимизации?
Между тем, разговоры об оптимизации в Башкирии начались не вчера, а как минимум в прошлом году. Так, в октябре 2019 года министр здравоохранения РБ Максим Забелин на встрече с журналистами сообщил, что реорганизация ожидает как минимум 18 медучреждений республики. По словам главы ведомства, речь шла лишь об укрупнении медучреждений и изменении маршрутизации пациентов, а не о закрытии больниц.
- Ни один врач от оптимизации не пострадает. Количество врачей и среднего медицинского персонала не уменьшится. Пациенты тоже не заметят изменений, просто поменяется форма собственности. Под реорганизацию и сокращение пойдет административно-хозяйственный аппарат: это экономисты, юристы, — заверил тогда Максим Забелин.
По прогнозам Минздрава, под сокращение могут попасть порядка 50-70 человек по всем учреждениям, которым предстоит реорганизация. По словам Забелина, уже налажены отношения с муниципалитетами по поводу их трудоустройства.
Максим Забелин озвучил и предполагаемый экономический эффект: по оценкам экспертов, по завершении этапа реорганизации планируется освобождение более 100 млн рублей в год от содержания административного аппарата. В медицинском ведомстве планируют направить высвобождающиеся денежные средства на дополнительное стимулирование сотрудников и улучшение материально-технической базы.
Реорганизация (или оптимизация – кому как больше нравится) и раньше, и теперь вызывает сопротивление у медицинской общественности.
В конце прошлого года планы по оптимизации системы здравоохранения Башкирии были сформулированы более четко. Минздрав разделит республику на 10 округов.
Как следует из пояснений, это нужно для повышения доступности медпомощи и обеспечения исполнения стандартов порядка оказания помощи. В состав округов войдут медицинские организации соседних муниципалитетов. В каждом округе будет одна центральная больница. Её задачей будет консультирование других учреждений и оказания им методической помощи, в том числе в финансовых вопросах.
Президент Национальной медицинской палаты республики, член ОНФ Дамира Сабирзянова уверена, что прежде, чем что-либо «сокращать, оптимизировать, закрывать», надо взвесить все за и против, причем обязательно должно учитываться мнение профессионального сообщества.
- У нас продолжается так называемая оптимизация здравоохранения. Я убеждена, что каждый подобный случай с реструктуризацией надо рассматривать сугубо индивидуально, - говорит Дамира Сабирзянова.
- Прежде, чем начать сокращения в больнице, нужно тщательно подумать: разрушить мы всегда успеем, а каковы будут последствия?.. Я также убеждена, что все подобные случаи надо обсуждать с профессиональным медицинским сообществом – открыто, смело, с чиновниками минздрава, в том числе. Тогда ошибок, которые мы часто совершаем, будет меньше. Кроме того, важно довести мнение сообщества до населения, надо поговорить с людьми, послушать об их проблемах.
Дамира Сабирзянова призналась в беседе с корреспондентом Медиакорсети, что хорошо знает больницу в селе Чураево, прежде всего, потому, что раньше проходила там практику, да и сама она родом из Мишкинского района.
- Важно понимать, что больница эта находится около федеральной трассы, а больница в Мишкино относительно далеко расположена от других населенных пунктов района, - подчеркивает она. - Я поднимала этот вопрос в минздраве республики. Считаю важным сохранить круглосуточное дежурство в больнице. Медицина должна быть доступной в первую очередь! Вот о чем говорил президент Владимир Путин в недавнем послании. Да, сэкономим. Ну, а польза какая от этого в будущем?..
Кстати, как стало известно Медиакорсети, после того, как общественники подняли шум вокруг событий в участковой больнице села Чураево, сегодня туда должны выехать представители минздрава республики и профсоюза работников здравоохранения.
Медиакорсеть следит за развитием событий.