Оптимизация не повод: почему жители Башкирии беспокоятся о судьбе небольшой больницы

- Прежде, чем начать сокращения в больнице, нужно тщательно подумать: разрушить мы всегда успеем, а каковы будут последствия?.. Я также убеждена, что все подобные случаи надо обсуждать с профессиональным медицинским сообществом – открыто, смело, с чиновниками минздрава, в том числе. Тогда ошибок, которые мы часто совершаем, будет меньше. Кроме того, важно довести мнение сообщества до населения, надо поговорить с людьми, послушать об их проблемах.