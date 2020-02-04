В селе Бураево на месте аварийного здания построили новый детский сад

Двухэтажный детсад площадью 1390 кв. метров стал пятым по счету в райцентре Бураевского района и позволил полностью ликвидировать очередь в детские сады, в том числе среди малышей до трех лет.
— Всего в селе Бураево проживает около 11,5 тысяч человек, 3,5 из них — дети до 18 лет. Еще в 2015 году мы разобрали здание аварийного детского сада, который был построен в 50-е годы прошлого века, — рассказывает начальник отдела образования администрации Бураевского района РБ Фарит Хузин. — И вот, спустя несколько лет, в нашем селе на месте ветхого строения появляется новый, современный детский сад, с просторными игровыми и спальными комнатами, спортивным и музыкальным залами, медицинским кабинетом. Конечно, это долгожданное событие для жителей села!
Территория дошкольного образовательного учреждения включает в себя пять игровых площадок с прорезиненным покрытием и игровым оборудованием. Кроме того, здание детского сада оснащено теплыми полами, огнестойкими дверьми, пандусами и лифтом для маломобильных граждан.
Напомним, в 2020 году в Башкортостане планируется открыть 22 новых детских сада.