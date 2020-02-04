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В селе Бураево на месте аварийного здания построили новый детский сад

4 февраля 2020, 11:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Детский сад «Иэйгор» на 95 мест построили в рамках нацпроекта «Демография» и программы «100 объектов — к 100-летию Башкортостана».

Двухэтажный детсад площадью 1390 кв. метров стал пятым по счету в райцентре Бураевского района и позволил полностью ликвидировать очередь в детские сады, в том числе среди малышей до трех лет.

— Всего в селе Бураево проживает около 11,5 тысяч человек, 3,5 из них — дети до 18 лет. Еще в 2015 году мы разобрали здание аварийного детского сада, который был построен в 50-е годы прошлого века, — рассказывает начальник отдела образования администрации Бураевского района РБ Фарит Хузин. — И вот, спустя несколько лет, в нашем селе на месте ветхого строения появляется новый, современный детский сад, с просторными игровыми и спальными комнатами, спортивным и музыкальным залами, медицинским кабинетом. Конечно, это долгожданное событие для жителей села!

Территория дошкольного образовательного учреждения включает в себя пять игровых площадок с прорезиненным покрытием и игровым оборудованием. Кроме того, здание детского сада оснащено теплыми полами, огнестойкими дверьми, пандусами и лифтом для маломобильных граждан.

Напомним, в 2020 году в Башкортостане планируется открыть 22 новых детских сада.

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