В Китае коронавирусом заразились более 20 тысяч человек

Информация об этом появилась в Госкомитете по здравоохранению страны 4 февраля, сообщает газета «Известия».
За последние сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 3,2 тысячи, а число умерших - на 64. Предполагается, что носителями заболевания могут быть 23,2 тысячи человек.
В тяжелом состоянии на сегодняшний день находятся 2,8 тысяч человек. На карантин помещены 171,3 тысячи человек. Полностью вылечились от коронавируса 632 человека.
Большинство зараженных являются жителями провинции Хубэй. Именно в административном центре данного региона - Ухане - и произошла вспышка заболевания. На сегодня пневмония подтверждена у 212 проживающих в Пекине и у 203 - в Шанхае.
Коронавирус нового типа 2019-nCoV появился в Китае в декабре. Сегодня заболевание выявлено еще в 23 государствах.