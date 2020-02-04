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В Китае коронавирусом заразились более 20 тысяч человек

4 февраля 2020, 11:51
Фото: commons.wikimedia.org
Число заболевших пневмонией из-за коронавируса в Китае составило 20,4 тысяч человек. Число летальных исходов достигло 425.

Информация об этом появилась в Госкомитете по здравоохранению страны 4 февраля, сообщает газета «Известия».

За последние сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 3,2 тысячи, а число умерших - на 64. Предполагается, что носителями заболевания могут быть 23,2 тысячи человек.

В тяжелом состоянии на сегодняшний день находятся 2,8 тысяч человек. На карантин помещены 171,3 тысячи человек. Полностью вылечились от коронавируса 632 человека.

Большинство зараженных являются жителями провинции Хубэй. Именно в административном центре данного региона - Ухане - и произошла вспышка заболевания. На сегодня пневмония подтверждена у 212 проживающих в Пекине и у 203 - в Шанхае.

Коронавирус нового типа 2019-nCoV появился в Китае в декабре. Сегодня заболевание выявлено еще в 23 государствах.

#Новости#Ольга Земскова#В мире
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