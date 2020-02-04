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В авиакомпании не согласились, что их самолет в Уфе выкатился за пределы полосы

4 февраля 2020, 07:32
Фото: ГТРК-Башкортостан
В пресс-службе «Победы» сообщили, что самолет не выкатывался.

В авиакомпании уточнили, что самолет просто сместился в правую сторону после начала движения и на минимальной скорости, передает ТАСС.

Напомним, Медиакорсеть передавала, что сегодня был задержан рейст Уфа-Внуково авиакомпании «Победа» из-за того, что он выкатился краем правой стойки шасси за пределы взлетно-посадочной полосы.

После произошедшего самолет отбуксировали стоянку, а рейс отложили на 2 часа 50 минут. На борту находились 183 пассажира и 6 членов экипажа.

«При выполнении рейса DP-436 на взлетно-посадочной полосе аэропорта Уфы самолет после начала движения на минимальной скорости сместился в правую сторону без схода с искусственного покрытия, - сообщили в компании», – цитирует «Победу» ТАСС.

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