В авиакомпании не согласились, что их самолет в Уфе выкатился за пределы полосы

В авиакомпании уточнили, что самолет просто сместился в правую сторону после начала движения и на минимальной скорости, передает ТАСС.
Напомним, Медиакорсеть передавала, что сегодня был задержан рейст Уфа-Внуково авиакомпании «Победа» из-за того, что он выкатился краем правой стойки шасси за пределы взлетно-посадочной полосы.
После произошедшего самолет отбуксировали стоянку, а рейс отложили на 2 часа 50 минут. На борту находились 183 пассажира и 6 членов экипажа.
«При выполнении рейса DP-436 на взлетно-посадочной полосе аэропорта Уфы самолет после начала движения на минимальной скорости сместился в правую сторону без схода с искусственного покрытия, - сообщили в компании», – цитирует «Победу» ТАСС.